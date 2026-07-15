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Nuovo stadio Napoli: l’area scelta è l’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 46 sec read

Il Napoli ha individuato l’area per la costruzione del nuovo stadio: si tratta del sito dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio, come riportato dal Corriere dello Sport. La zona, che si estende per circa 38 ettari, è in fase di bonifica quasi completa, passaggio necessario prima di poter avviare i lavori per il nuovo impianto sportivo.
Secondo quanto svelato dal quotidiano, la valutazione economica dell’area si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che il club azzurro sarebbe pronto a investire immediatamente per l’acquisto dei terreni. Un’operazione che segnerebbe una svolta storica per il Napoli, da anni alla ricerca di una soluzione alternativa al Maradona per un impianto di proprietà.
San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale della città, diventerebbe così protagonista di un progetto di rigenerazione urbana e sportiva di grande portata. Restano da definire tempistiche e dettagli progettuali, ma l’indiscrezione conferma la volontà della società di accelerare sul dossier stadio.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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