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COPPA DEL MONDO – La Spagna impartisce lezioni di calcio alla Francia

Armando Fico 15 Luglio 2026 0 1 min read

La Francia, una delle Nazionali favorite per la vittoria finale , alla vigilia di questo Mondiale, oggi è fuori dalla competizione, eliminata, in semifinale dalla Spagna, che ieri, non solo ha vinto con pieno merito la gara per 2 a 0 ma ha pure impartito una lezione di calcio ai transalpini. Le furie rosse di Luis de la Fuente, recordman per aver vinto, ai mondiali, 12 partite e pareggiate una, hanno, pertanto guadagnato l’accesso alla finale della Coppa del Mondo, 16 anni dopo l’unico precedente successo. Domenica, nell’atto conclusivo della manifestazione, gli spagnoli  si troveranno di fronte la vincitrice di Inghilterra – Argentina, che rievoca il grandissimo gol di Diego Maradona, in Messico 86. La semifinale dal fascino indiscusso si terrà questa sera ad Atlanta. Dalla “Mano de Dios” al “Gol del Secolo”, questa sfida  ha regalato alcune delle immagini più suggestive della storia dei Mondiali. Sarà il sesto incontro tra Inghilterra e Argentina nell’almanacco della Coppa del mondo. Il primo incrocio ci fu nel 1962, all’epoca i britannici si imposero per 3 a 1 nella  fase a gironi della manifestazione mondiale. I due tecnici Tuchel e Scaloni giocheranno per scrivere un’altra pagina di storia. I calciofili di tutto il mondo, tuttavia, si augurano che “la montagna non partorisca il topolino”.

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