EDITORIALE – Max Allegri, primo impatto, a Napoli positivo, il mister ha già fatto innamorare i tifosi partenopei

L’Allegri visto, per quasi un’ora, sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione è stato quello di un tecnico felice della sua scelta, come si evince dai suoi sorrisi, che ha già sedotto i tifosi napoletani, attraverso una comunicazione molto chiara e semplice, in cui ha toccato diversi temi della stagione che verrà, precisando che, per esprimersi sui giocatori da far rimanere e di quelli che dovranno andar via, ha bisogno di osservarli bene sul rettangolo verde di gioco dell’impianto della cittadina sotto le Dolomiti. Max, emozionato più che mai, diplomatico, aziendalista e sfrontato, ha quindi avuto un primo impatto con la città molto positivo. Conte, benchè partito da vincitore, rappresenta solo il passato. Le sue dichiarazioni hanno colpito non poco la massa; Niente proclami né voli pindarici ma nemmeno falsa modestia. Il tecnico toscano ha affermato di aver ereditato una squadra competitiva, la quale già così com’è, possiede un organico molto forte che ha bisogno soltanto di alcuni innesti che rimpiazzino i partenti. In definitiva, il neo allenatore del Napoli, sempre corteggiato da De Laurentiis, ha dimostrato di essere umano e voglioso dii riscattarsi dal fallimento con il Milan.