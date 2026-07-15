EDITORIALE

EDITORIALE – Max Allegri, primo impatto, a Napoli positivo, il mister ha già fatto innamorare i tifosi partenopei

Armando Fico 15 Luglio 2026 0 58 sec read

L’Allegri visto, per quasi un’ora, sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, durante la conferenza stampa di presentazione è stato quello di un tecnico felice della sua scelta, come si evince dai suoi sorrisi, che ha già sedotto i tifosi napoletani, attraverso una comunicazione molto chiara e semplice, in cui ha toccato diversi temi della stagione che verrà, precisando che, per esprimersi sui giocatori da far rimanere e di quelli che dovranno andar via, ha bisogno di osservarli bene sul rettangolo verde di gioco dell’impianto della cittadina sotto le Dolomiti. Max, emozionato più che mai, diplomatico, aziendalista e sfrontato, ha quindi avuto un primo impatto con la città  molto positivo. Conte, benchè partito da vincitore, rappresenta solo il passato. Le sue dichiarazioni hanno colpito non poco la massa; Niente proclami né voli pindarici ma nemmeno falsa modestia. Il tecnico toscano ha affermato di aver ereditato una squadra competitiva, la quale già così com’è, possiede  un organico molto forte che ha bisogno soltanto di alcuni innesti che rimpiazzino i partenti. In definitiva, il neo allenatore del Napoli, sempre corteggiato da De Laurentiis, ha dimostrato di essere umano e voglioso dii riscattarsi dal fallimento con il Milan.

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Inter, Chivu: “Ho grande stima per Conte, ma non è un confronto tra me e lui”

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro Cristian Chivu. “La squadra è cambiata col lavoro, dando continuità a tutto quello che abbiamo fatto, con convinzione e ambizione. […]

11 Gennaio 2026 0 1 min read

IL SALISCENDI – Napoli, notte nera a Udine: squadra irriconoscibile. Milinković-Savić affonda, Noa Lang l’unica luce

La rubrica che misura l’umore del momento: chi sale e chi scende dopo l’ultima partita, senza attenuanti né sconti. Perché nel calcio, come nella vita, […]

14 Dicembre 2025 0 1 min read

Rasmus Hojlund – L’attaccante danese è uscito malconcio dalla gara con la Scozia, da verificare le sue condizioni

il centravanti azzurro Rasmus Hojlund, nella sfida col suo compagno di squadra Mc Tominay, è uscito dal campo, poco prima del novantesimo minuto, in netta […]

20 Novembre 2025 0 57 sec read

Verona–Napoli: divario tecnico e dato sui range, azzurri obbligati a spingere

Il Napoli terzo in classifica fa visita all’ultima della graduatoria in una gara che, almeno sulla carta, presenta un dislivello evidente. Ma dietro le quote […]

27 Febbraio 2026 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui