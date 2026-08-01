COPERTINA

Un secolo d’amore azzurro: Napoli si veste a festa tra la marea della Rotonda Diaz e la notte delle 50mila anime

Vincenzo Letizia 1 Agosto 2026 0 1 min read


Un’onda azzurra travolge le strade del capoluogo campano. Il primo agosto 2026 segna ufficialmente l’ingresso della SSC Napoli nel club dei centenari, e la città ha deciso di rispondere come solo essa sa fare: trasformando una ricorrenza storica in un rito collettivo di passione, memoria e orgoglio identitario.

Il corteo di mezzanotte e la scossa dei Campi Flegrei

I festeggiamenti hanno preso il via nella notte appena trascorsa. Partito attorno alle 17:00 da Piazza dei Martiri, un imponente corteo di tifosi organizzati e famiglie ha invaso le arterie principali della città per convergere verso il lungomare e la Rotonda Diaz. Allo scoccare della mezzanotte, la vigilia si è trasformata in un’esplosione di cori, sciarpe e torce pirotecniche che hanno illuminato il golfo.
Nemmeno la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata in serata nell’area dei Campi Flegrei — avvertita distintamente anche lungo la costa — ha frenato l’entusiasmo della marea partenopea. Tra i momenti più toccanti della notte, la proiezione del videomessaggio del tecnico Antonio Conte: «Vi auguro tutto il meglio, il Napoli e il popolo napoletano nei due anni insieme mi hanno dato tanto, non solo professionalmente ma anche dal punto di vista umano. Per voi la squadra non è solo una passione, è una ragione di vita».

Stasera l’evento a Piazza del Plebiscito con le leggende della storia

Il culmine delle celebrazioni è previsto per la serata odierna. Alle ore 19:26 — orario simbolico che richiama l’anno di fondazione della società — prenderà il via il programma principale all’interno di una Piazza del Plebiscito gremita da oltre 50.000 persone.
L’evento vedrà sfilare una passerella d’eccezione che incrocerà le glorie del passato con i protagonisti del presente. Sul palco si ritroveranno i due soli presidenti capaci di conquistare lo scudetto all’ombra del Vesuvio, Corrado Ferlaino ed Aurelio De Laurentiis, affiancati dai volti storici della tifoseria come Bruscolotti, Careca, Alemao, Hamsik, Krol, Juliano e tantissimi altri. La sfilata delle leggende condurrà la piazza verso una notte di musica, rievocazioni storiche e spettacoli pirotecnici sul mare, per celebrare il primo secolo di un legame indissolubile tra una città e la sua squadra.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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