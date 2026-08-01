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McT scatena l’entusiasmo: rientra Lucca e stasera è festa a Napoli

Vincenzo Letizia 1 Agosto 2026 0 1 min read


INVIATO A CASTEL DI SANGRO — Il ritiro entra nel vivo e il pubblico del Teofilo Patini assiste già alle prime fiammate d’autore. Scott McTominay s’è presentato subito in grande spolvero alla prima seduta con la squadra: tra i più attivi e dinamici nelle esercitazioni tattiche, lo scozzese è stato il vero protagonista della partitella finale, impreziosita da un gran gol da fuori area che ha fatto esplodere gli spalti.
Le altre notizie di giornata dal campo riguardano le condizioni degli acciaccati e i rientri nei ranghi. Gutierrez si è allenato regolarmente in gruppo sin dalla mattina, mentre nel pomeriggio la nota più lieta è stata il ritorno a pieno regime di Lorenzo Lucca. L’attaccante, reduce dalla distorsione alla caviglia destra rimediata lo scorso 22 luglio contro l’Arezzo a Dimaro, ha svolto l’intera sessione, partitella compresa: verdetto chiaro, è pienamente recuperato. Per Alisson, invece, prosegue il lavoro personalizzato.

Trasferta lampo per “Napoli 100”

Oggi, al termine delle sedute di allenamento, il tecnico Massimiliano Allegri e sette calciatori — Di Lorenzo, Politano, Vergara, McTominay, Mazzocchi, Beukema e Neres — partiranno alla volta del capoluogo campano. In serata è infatti in programma l’evento “Napoli 100” in Piazza del Plebiscito. In città il gruppo ritroverà anche Kevin De Bruyne, ancora in fase di ferie. Il rientro della delegazione a Rivisondoli è previsto in tarda serata, subito dopo la conclusione dei festeggiamenti.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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