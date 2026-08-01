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Luciano Moggi: “A Napoli periodo eccezionale. Zola l’acquisto che mi ha dato più soddisfazione”

Vincenzo Letizia 1 Agosto 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente: “A Napoli ho vissuto un periodo eccezionale e sono contento di partecipare alla festa del centenario. Avevamo fatto una squadra eccezionale se ci fosse in questo campionato vincerebbe lo scudetto con 20 punti di vantaggio. Zola è l’acquisto che mi ha dato più soddisfazioni, veniva dalla Torres da un campionato sconosciuto. Ferlaino voleva presentare Crippa e Zola insieme a piazza dei Martiri il giorno dopo, dopo averli visti vicini però, uno alto 2 metri e l’altro 1.50 mi disse sai una cosa? Non presentiamoli insieme! Credo che un acquisto come Zola, per qualità del giocatore sia stata pazzesca. 

Il Napoli si è inserito in un contesto geografico che prima non gli toccava. E’ entrato nelle alte sfere e ci è rimasto, grazie ad un presidente eccellente. Non posso dimenticare Ferlaino, ma non posso dimenticare di citare ora De Laurentiis. Sono due ottimi presidenti che hanno fatto e stanno facendo il bene del Napoli. Il calcio è particolare perchè troppi stranieri ci sono di poca qualità, prima invece gli stranieri erano pochi, ma di ottima qualità. 

Nazionale? Se dal 2006 siamo stati eliminati per 3 volte da squadre da poco, qualcuno dovrebbe riflettere del male che ha fatto al calcio italiano. In quella finale Italia-Francia sembrava un’amichevole tra Juventus A e Juventus B, c’erano 4 giocatori nella Francia e 5 nell’Italia, più Lippi ed Esposito. Era un calcio totalmente diverso, ma il calcio è cambiato in peggio”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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