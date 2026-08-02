CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI – Gutierrez-Bayer Leverkusen: è fatta. Operazione da 30 milioni di euro

Vincenzo Letizia 2 Agosto 2026 0 27 sec read

Come anticipato nella giornata di ieri da PianetAzzurro, Miguel Gutierrez è ormai a un passo dall’indossare la maglia del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha accelerato in modo decisivo nelle ultime ore, chiudendo un’operazione impostata sulla base di circa 30 milioni di euro di parte fissa.
Per il terzino sinistro spagnolo si preannuncia una nuova avventura in Bundesliga. Il cronoprogramma è già tracciato: tra domani e dopodomani il giocatore svolgerà le visite mediche di rito, ultimo tassello prima di apporre la firma sul nuovo contratto e rendere il trasferimento ufficiale.

di Vincenzo Letizia

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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