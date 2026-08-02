CALCIOMERCATO NAPOLI – Gutierrez-Bayer Leverkusen: è fatta. Operazione da 30 milioni di euro

Come anticipato nella giornata di ieri da PianetAzzurro, Miguel Gutierrez è ormai a un passo dall’indossare la maglia del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha accelerato in modo decisivo nelle ultime ore, chiudendo un’operazione impostata sulla base di circa 30 milioni di euro di parte fissa.
Per il terzino sinistro spagnolo si preannuncia una nuova avventura in Bundesliga. Il cronoprogramma è già tracciato: tra domani e dopodomani il giocatore svolgerà le visite mediche di rito, ultimo tassello prima di apporre la firma sul nuovo contratto e rendere il trasferimento ufficiale.
di Vincenzo Letizia