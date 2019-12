LA SCOMMESSA – Regali dalla Premier con il Boxing Day?

Il clou della giornata è in programma a Leicester dove arriva il Liverpool capolista e fresco di vittoria nel mondiale per club. La squadra di Klopp, 16 vittorie e un pari nelle 17 partite finora giocate in campionato (deve recuperare la sfida con il West Ham), è saldamente al comando con 10 punti di vantaggio proprio sul Leicester di Brendan Rodgers, che nelle ultime due partite ha raccolto un solo punto (il pari casalingo contro il Norwich) dopo una striscia di otto vittorie consecutive che l’ha portata subito dietro i Reds. Il Leicester, che nella partita di andata giocata lo scorso 5 ottobre si arrese solo nel recupero ad un rigore di Milner, ha l’occasione di ridare un pizzico di suspance ad un campionato fin qui dominato da Salah e compagni che hanno una serie aperta di otto vittorie consecutive. Tutto da seguire il duello tra James Vardy, capocannoniere del campionato con 17 reti in 18 giornate, e la coppia Salah-Mané, 9 reti a testa. Per noi sarà un match da GG.

In Italia il Boxing Day è durato lo spazio di una stagione, quella passata, in Inghilterra è una tradizione che si rinnova. Domani la Premier League manda in scena la giornata numero 19, l’inizio di quella che per gli appassionati sarà una vera e propria abbuffata di pallone d’Oltremanica con tre turni spalmati in otto giorni.

