Il punto sulla A dopo il 18^ turno

Con il posticipo di ieri sera tra Napoli ed Inter conclusosi con il successo della formazione di Conte per 3 a 1, si è concluso il diciottesimo turno di serie A. Grazie alla vittoria al San Paolo, l’Inter ha nuovamente agganciato la Juventus in testa alla classifica con 45 punti. I bianconeri di Sarri, infatti, nel pomeriggio avevano travolto, in casa, il Cagliari per 4 a 0, con una tripletta dell’ex Real Madrid. Gli altri risultati di giornata, apertasi domenica con il lunch di match Brescia -Lazio, terminato con l’ennesimo successo biancoceleste, 2 a 1 nel finale il risultato, hanno registrato la vitoria dell’Hellas Verona per 2 a 0 a Ferrara contro la Spal, quella del Genoa per 2 a 1 sul Sassuolo, il sorprendente successo esterno del Torino a Roma, 2 a 0 ai giallorossi, la nuova cinquina dell’Atalanta, stavolta al Parma, l’ennesima sconfitta interna del Lecce, a favore dell’Udinese, grazie alla rete al fotofinish di Rodrigo De Paul ed infine i pareggi tra Bologna e Fiorentina, 1 a 1, il risultato e tra Milan e Sampdoria, 0 a 0 il finale. Dunque continua la crisi della compagine partenopea, oramai lontanissima dalle posizioni che contano. Per Gattuso si prospetta un grosso lavoro per riuscire a risolvere questa inquietante situazione.

Questo articolo è stato letto 67 volte