Tonelli-Sampdoria, la trattativa si blocca

La Sampdoria sta lavorando ad un difensore. La squadra di Ranieri, sedicesima in classifica, ha subito 27 reti in 18 giornate. Per risalire servirà fare meglio, a partire dal reparto arretrato. Dopo l’incontro saltato con gli agenti di Simon Kjaer, adesso obiettivo anche del Milan, i blucerchiati hanno virato su Lorenzo Tonelli, che potrebbe dunque tornare alla Samp dopo essere a suo tempo tornato al Napoli.

Il club di Ferrero, che attende il via libera degli azzurri, sperava di far partire per Genova quanto prima il classe 1990, mai sceso in campo in questa stagione. L’obiettivo era quello di averlo a disposizione per la partita contro il Brescia di domenica, ma con tutta probabilità non sarà così.

La trattativa, infatti, si è bloccata. Manca l’accordo fra Samp e Napoli sull’indennizzo, quindi servirà ancora altro tempo per sbloccare l’affare e arrivare così alla stretta di mano definitiva.

Fonte: gianlucadimarzio.com

