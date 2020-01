LE INTERVISTE – Gattuso: “Squadra senza anima, toccato il fondo. Ora andiamo in ritiro”

Il Napoli ha perso in casa contro la Fiorentina e Gennaro Gattuso sfoga la sua rabbia a fine partita. “E’ stata una prestazione imbarazzante, bisogna chiedere scusa. Siamo stati inguardabili“, le prime parole dell’allenatore del Napoli a fine gara. E poi ancora. “Il primo responsabile sono io: sembrava che ci fossimo incontrati stamattina per la prima volta e questo non va bene. Non ci è riuscito nulla di quello che abbiamo provato in allenamento in settimana. Abbiamo toccato il fondo, anzi siamo sprofondati. Stiamo giocando con il fuoco. Il San Paolo ostile? Siamo dei privilegiati, nessun alibi”.

“Ho visto una squadra senz’anima”

Gattuso è preoccupato soprattutto dall’atteggiamento. “Ho visto una squadra senz’anima. Abbiamo sbagliato tutto e giocato in modo elementare. Vorrei vedere del veleno in corpo, gli occhi della tigre e invece siamo stati piatti e abbiamo fatto il solletico alla Fiorentina”. Il Napoli tornerà in ritiro. “E’ una decisione della squadra, è venuto il momento di guardarci in faccia e trovare una soluzione”, ha concluso Gattuso ai microfoni di Sky Sport.

