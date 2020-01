LA PARTITA – Napoli-Juventus 2-1, vittoria maiuscola a Fuorigrotta

Il Napoli batte la Juventus al San Paolo 2-1, a segno per gli azzurri Zielinski e Insigne, per i bianconeri non basta il gol di Cristiano Ronaldo.

PRIMO TEMPO

Primi 10 minuti di gioco con il Napoli propositivo in fase offensiva e attwento in fase difensiva, all’8′ Milik prova un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone termina sopra la traversa. Successivente entrambe le squadre giocano a ritmi bassi: il Napoli non riesce a trovare spazi tra la difesa bianconera, la Juve cerca di rendersi pericolosa in attacco ma non incide. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ si rende pericolosa la Juve con Dybala che colpisce la traversa, subito dopo ne approfitta Higuain che va a segno ma l’argentino è in posizione irregolare. Al 63′ passa in vantaggio il Napoli con Piotr Zielinski: Insigne dalla distanza efettua la conclusione, Szczesny ci arriva ma non trattiene il pallone, si fa trovare pronto il polacco che spedisce il pallone in rete. All’86’ arriva anche il raddoppio per gli azzurri, questa volta con Lorenzo Insigne che riceve il pallone da Callejon e a volo spedisce il pallone in rete. All’89’ la Juve accorcia le distanze con Cristiano Ronaldo, disattenzione da partee della difesa azzurra. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (69′ Lobotka), Zielinski (81′ Elmas); Callejon, Milik (90′ Llorente), Insigne. A disp: Daniele, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Lozano, Leandrinho. All.: Gennaro Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjanic (50′ Rabiot), Matuidi (72′ Douglas Costa); Dybala (72′ Bernardeschi), Higuain, Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Buffon, Rugani, Coccolo, Ramsey. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Reti: 63′ Zielinski (N), 86′ Insigne (N), 90′ Ronaldo (J)

Ammoniti: Demme, Hysaj (N) Betancur, Rabiot, Bermardeschi, De Ligt, Ronaldo (J).

