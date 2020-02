LA PARTITA – Sampdoria-Napoli 2-4, festival del gol a Marassi

Il Napoli batte a Marassi la Sampdoria 4-2, nel primo tempo a segno per gli azzurri Milik ed Elmas, accorcia le la distanze la Sampdoria con Quagliarella. Nella ripresa i blucerchiati trovano il pareggio con Gabbiadini su rigore, ma la squadra di Gattuso risponde con i gol di Demme e Mertens.

PRIMO TEMPO

Al 3′ minuto subito in vantaggio il Napoli con Arkadiusz Milik, che servito con un cross di Zielinski, spedisce il pallone in rete con un colpo di testa. Gli azzurri continuano la gara con grande personalità e qualità; al 15′ arriva anche il raddoppio con Elmas che va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 26′ accorcia le distanze la Sampdoria con Quagliarella, che dal limite dell’area insacca con un tiro al volo. Al 39′ si rende pericolosa ancora la Sampdoria con Ramirez che colpisce il palo. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 55′ arriva il pareggio della Sampdoria con una rovesciata di Ramirez, ma il VAR annulla per un precedente tocco con il braccio di Gabbiadini. Al 60′ tiro di Insigne dal limite, il pallone colpisce il palo, si fa trovare pronto Zielinski che va a segno, ma la posizione del polacco p in fuorigioco. Al 70′ l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Sampdoria per un fallo di Manolas su Quagliarella, dal dischetto non sbaglia Gabbiadini. All’83’ torna in vantaggio il Napoli: tiro a giro di Insigne, il portiere respinge, riceve il pallone Diego Demme e spedisce il pallone in rete. Al 90′ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero.Al 97′ chiude la gara Dries Mertens che dalla lunga distanza va in rete dopo che il portiere lascia la porta sguarnita.

IL TABELLINO

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez (67′ Maroni), Linetty, Ekdal, Jakto (79′ Vieira); Gabbiadini, Quagliarella (75′ Bonazzoli). A disp: Seculin, Falcone, Chabot, Murru, Askildsen, Bertolacci, Barreto, Leris, La Gumina. All.: Claudio Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas (79′ Politano), Lobotka (61′ Demme), Zielinski; Callejon (72′ Mertens), Milik, Insigne. A disp. Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Lozano, Llorente. All. Gennaro Gattuso

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Reti: 3′ Milik (N), 16′ Elmas (S), 26′ Quagliarella (S), 73′ rig. Gabbiadini (S), 83′ Demme (N), 90′ + 8 Mertens (N)

Ammoniti: Jankto, Ekdal, Ramirez, Linetty (S) Elmas, Demme, Politano (N).

Mariano Potena

