Napoli: si svuota l’infermeria, la rosa torna al completo

Finalmente in casa Napoli si svuota l’infermeria; Gattuso può sorridere, la rosa torna al completo, mai come in questo momento, tutti i giocatori sono abili ed arruolabili. Del resto Mertens è già rientrato lunedì contro la Sampdoria, realizzando anche la rete del 4 a 2 finale. Per domenica sono pronti a far ritorno in squadra anche i vari Allan, Maksimovic, Koulibaly. e Fabian. Per il tecnico azzurro problemi di abbondanza, infatti c’è solo l’imbarazzo della scelta per le prossime sei gare tra campionato, Coppa Italia e Champions, da disputare nell’arco di soli 20 giorni. Intanto, stamane, dopo il giorno di riposo, il Napoli riprende gli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno in vista del prossimo match casalingo contro i salentini di mister Liverani. Una gara sulla carta alla portata degli azzurri, però mai sottovalutare l’avversario, ricordiamo che il Lecce ha fermato sul pari le battistrada del campionato ed ha rifilato, nel turno scorso quattro pappine ai granata. Koulibaly,dunque, dopo un mese di assenza, tornerà a comandare la difesa assieme a Manolas, riportando Di Lorenzo nel suo ruolo naturale, sulla corsia di destra, mentre Allan dovrebbe tornare a comporre il trio di centrocampo, molto probabilmente, con Demme e Zielinsky. Queste alcune delle possibili novità di formazione per la gara della ventiquattresima tornata di serie A.

Questo articolo è stato letto 26 volte