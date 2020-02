Gli interventi di Pedro Paolo Pasculli, Ciccio Marolda e Enrico Fedele a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Pedro Pablo Pasculli, ex calciatore

“Sto seguendo il Lecce e dopo la vittoria sul Torino mi pare si stia riprendendo. A Napoli sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Le squadrerei sud mi attirano sempre e venendo dal Lecce faccio il tifo per il Lecce, ma guardo tutte le squadrerei sud e il Napoli lo porto nel cuore.

I napoletani hanno un debole per gli argentini forse perché noi argentini sappiamo comunicare diversamente da calciatori ad esempio come Milik. Mi sarebbe piaciuto vedere Icardi a Napoli.

Lozano lo conosco e mi spiace non si sia ambientato a Napoli. E’ un ottimo giocatore, ma non lo avrei pagato così tanto anche perché giocare in Italia non è semplice”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista

“Non sto con Gattuso a prescindere. Resterà a Napoli sei risultati gli sorrideranno e se riuscirà a dare spazio ai calciatori che il club ha ingaggiato. Che sia Gattuso o un altro allenatore, il Napoli deve ricominciare un nuovo ciclo e se sarà con lui ben venga.

Il Barcellona ha qualche infortunato di troppo, non ci saremmo mai aspettati una squadra con tante defezioni per cui il Napoli può prendere fiducia. Piquè è in parabola discendente e il Barcellona sta pagando anche questo, ma non voglio creare illusioni perché resta una squadra fortissima ”.

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Non so se il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Gattuso, in ogni caso, non lo avrei fatto adesso. Il contratto del tecnico ha una scadenza: 2020 con la possibilità di rinnovare di un altro anno nel caso in cui il Napoli andrà in Champions. Questo contratto, lo vedo come quello di un traghettatore, c’è però una cosa che sta emergendo: Gattuso ha dato qualcosa in più alla squadra che sta reagendo alle sue direttive.

Il Lecce gioca, non si chiude in difesa e per questo diventa un avversario perfetto per il Napoli che contro squadre del genere si esalta”.

