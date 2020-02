Vittorio Tosto: “Di Lorenzo fu bocciato dal Napoli 3 anni fa”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vittorio Tosto, dirigente

“In Repubblica Ceca ho due ex compagni di squadra e ci vado spesso. Ho provato, attraverso lo Sparta Praga, di avere un mandato per Hložek perché volevo proporlo in Italia già 2 anni fa quando aveva un profilo importante, ma non era troppo conosciuto. Non solo il Napoli sta seguendo Hložek che ha caratteristiche importanti. Quando lo vidi, mi sembrava Spinazzola, ma negli anni ha messo forza ed è diventato un esterno con una qualità maggiore della media e negli ultimi 30 metri fa male. Mette sempre la palla davanti alla porta e poi fa gol e con forza e tecnica è diventato micidiale. Non credo sia sul mercato, il club vuole valorizzarlo e poi venderlo ad una cifra molto alta. Hložek rispetto a Callejon nell’uno contro uno ha qualcosa in più.

3 anni fa gestivo Di Lorenzo, lo proposi al Napoli che con 500 mila euro lo avrebbe tesserato, ma attraverso il suo scouting il club azzurro ha bocciato il giocatore. Dopo 3 anni lo ha preso a 10milioni di euro”.

Questo articolo è stato letto 61 volte