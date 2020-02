L’AVVERSARIO – Domanica il Napoli ospita il Lecce al San Paolo

Dopo la vittoria di luned’ sera contro la Sampdoria, il Napoli affronterà domenica alle 15:00 il Lecce per la ventritreesima giornata di campionato. Reduce dalla vittoria (la prima in casa) contro il Torino per 4-0, la squadra di Liverani è a quota 19 punti in classifica, con 4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte (5 in casa e 6 lontano da Via del Mare). Per quanto riguarda le reti sono 27 le realizzate e 42 le subìte; il capocannoniere della squadra è Marco Mancosu con 6 gol, segue Lapadula a 5, Calderoni e Falco a 3, Farias e babacar a 2, infine Lucioni, Deiola e Barak a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 21 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con 10 vittorie del Napoli, 7 pareggi e 4 vittorie del Lecce. L’ultima vittoria degli azzurri a Fuorigrotta risale alla stagione 2011/2012 col risultato di 4-2. L’ultimo trionfo del Lecce al San Paolo nel campionato 1997/1998, risultato 2-4.

La formazione tipo del Lecce – Modulo 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali, difesa a 4 con Rispoli, Lucioni, Rossettini e Donati; a centrocampo Barak, Deiola e Majer, sulla trequarti Saponara alle spalle di Lapadula e Falco.

