PALLAVOLO – Luvo Barattoli Arzano tenta il blitz in casa del Sant’Elia Fiumerapido

Fa tappa in casa del Sant’Elia Fiumerapido il percorso della Luvo Barattoli Arzano nel campionato di serie B1 femminile. Domani (sabato 22 febbraio 2020) la formazione allenata da Nando Giacobelli è chiamata al riscatto dopo le ultime prove non proprio esaltanti.

Il tecnico arzanese chiede concentrazione ed impegno alle sue atlete: “Quella contro Sant’Elia è una gara importante che, vista la classifica, serve ad entrambe le squadre per tirarsi su e fare punti”.

Dopo questo avvio anno in salita, la Luvo Barattoli Arzano ha perso quota in classifica e adesso è al settimo posto della classifica con 20 punti, sullo stesso gradino dell’altra squadra della provincia napoletana la Fiamma Torrese contro la quale è cominciata la striscia difficile.

Il Sant’Elia Fiumerapido invece è in piena zona retrocessione. All’undicesimo posto con 14 punti, due in meno di Isernia e Castellana (ma ha già osservato il turno di riposo).

Il coach prosegue nell’analisi della gara: “Giocheremo su un campo caldo e ostico, contro una squadra da affrontare con attenzione e senza superficialità. Negli ultimi tempi hanno trovato un nuovo assetto di gioco, hanno una palleggiatrice molto temibile per caratteristiche di gioco e per le sue qualità al servizio mentre in attacco hanno diverse uscite importanti come la centrale Babatunde e due nostre vecchie conoscenze come Longobardi e Zonta”.

Il ricordo di quanto avvenne sul campo della Luvo Barattoli Arzano è ancora vivo nei ricordi del coach Nando Giacobelli che conclude: “All’andata fu una gara molto combattuta, costellata da tanti errori come accade solitamente nelle fasi iniziali del campionato. Sabato vincerà chi sbaglierà di meno, ma soprattutto chi avrà voglia di lottare fino all’ultimo pallone utile”.

La gara fra Sant’Elia Fiumerapido e la Luvo Barattoli Arzano si disputa al palazzetto dello sport “Iaquaniello” in via IV Novembre a Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone.

Fischio d’inizio alle ore 17.30, arbitri dell’incontro: Matteo Mannarino e Luca Pescatore.

Questo articolo è stato letto 97 volte