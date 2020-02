Anteprima Napoli vs Torino, anticipo della 26esima giornata di serie A

Anteprima Napoli vs Torino: dopodomani, sabato 29 febbraio, il Napoli, dopo la buona prestazione in Champions, contro il Barcellona, si rituffa nel campionato per l’anticipo della 26esima giornata; l’obiettivo è confermare il momento positivo che sta attraversando. I partenopei infatti sono reduci da due successi consecutivi in trasferta. La compagine granata non ha disputato l’ultimo match di campionato contro il Parma per via delle norme cautelative legate all’epidemia del Coronavirus. Il tecnico azzurro pare abbia inculcato nei suoi giocatori la mentalità giusta, dopo un primo periodo assai negativo, particolarmente in casa. Dice un vecchio proverbio battere il ferro quando è caldo, per cui occorre sfruttare l’euforia e la buona condizione del momento per continuare su questa falsariga che ha portato ben sei vittorie, una sconfitta ed un pari nelle ultime otto gare giocate tra serie A e Coppe. Contro il Torino Gattuso si affiderà, nuovamente, al collaudato modulo 4-3-3. Ancora incerta la presenza di Koulibaly nel reparto difensivo per cui dovrebbero ripartire dal primo minuto, come coppia centrale, sia Manolas che Maksimovic con Mario Rui e Di Lorenzo come esterni bassi sulle fasce. In mediana quasi certa la presenza di Demme, Fabian Ruiz e Zielinski con Allan ancora in panchina. Visto l’infortunio di Mertens che ha riportato un forte trauma contusivo alla caviglia destra, nel match con i catalani, il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Callejon, Milik ed Insigne. Dal canto suo, il nuovo allenatore dei piemontesi Longo che viene da due ko di seguito, non può permettersi il lusso di perdere ancora terreno visto che la zona calda dista solo 5 lunghezze. Il tecnico granata in questa partita potrebbe scegliere di adottare un 3-5-2 composto da Sirigu imprescindibile in porta con Izzo, Nkoulou e Lyanco in difesa, mentre il centrocampo dovrebbe essere affidato presumibilmente ad Ansaldi e De Silvestri sui lati, con Baselli, Rincon e Berenguer al centro. In attacco probabile coppia Belotti – Zaza. Diamo ora un’occhiata alle statistiche. Le due contendenti si sono affrontate al San Paolo, in massima serie, 65 volte. Il bilancio vede i partenopei nettamente in vantaggio per 27 successi contro gli 8 del Torino. trenta i risultati nulli. L’ultimo risale al torneo scorso, 0 a 0 il risultato finale. Uguale risultato ci fu anche all’andata allo Stadio Grande Torino. Per la cronaca gli ospiti non vincono a Fuorigrotta dalla stagione 2008/09, quando il 17 maggio del 2009 si imposero per 2 a 1.

Questo articolo è stato letto 72 volte