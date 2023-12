ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MONZA – Partenopei contro la maledizione del Maradona

Vigilia dio campionato per la squadra di Mazzarri che domani, nel. tardo pomeriggio, tornerà al Maradona per affrontare nell’anticipo della 18esima giornata il Monza. Grossi problemi di formazione per il tecnico di San Vincenzo, il quale dovrà fare a meno degli squalificati Politano e Osimhen e degli infortunati Natan e Lobotka. A questo punto si prospetta una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui davanti a Meret. Diversi dubbi in mediana sul recupero di Lobotka, per cui è pronto Cajuste, a completare il reparto Anguissa e Zielinski. Assenti il centravanti e l’esterno destro titolari, sono favoriti per la sostituzione Raspadori e Simeone che dovrebbero giocare insieme all’intoccabile Kvaratskhelia, pur se non sta ripetendo il campionato scorso. In casa brianzola l’allenatore, peraltro napoletano, Palladino dovrebbe schierare la squadra con il consueto modulo 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta davanti al quale il trio formato da D’Ambrosio, Caldirola e Izzo, in vantaggio su Carboni. Nella zona centrale del campo Pessina e Gagliardini, mentre sulle fasce esterne agiranno Ciurria e Kyriakopoulos. Sulla trequarti spazio per Mota e Colpani, dietro al centravanti Colombo che ha recuperato dopo i fastidi fisici. Dunque queste le possibili formazioni di domani:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo/Carboni A; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo

Consueto spazio, quindi ai numeri e alle statistiche della sfida tra lombardi e campani: Napoli e Monza sono reduci dalle sconfitte con Roma e Fiorentina, ragion per cui vorrebbero riscattarsi La compagine azzurra, purtroppo, non vive un buon momento di forma, in particolare tra le mura amiche dove nelle ultime sette partite, in Serie A, ha vinto solo in due occasioni, poi un pareggio e ben quattro sconfitte. Per quanto riguarda i precedenti tra le due contendenti, registriamo soltanto 14 incontri tra serie A, B e Coppa Italia. Il bilancio prende dalla parte del Napoli, che ha ottenuto sei volte il successo contro tre degli ospiti, mentre cinque sono i risultati di parità. Domani i padroni di casa mirano al ritorno alla vittoria, prima per riavvicinarsi alla zona Champions distante quattro lunghezze e poi per sconfessare la maledizione dello stadio Maradona. Malgrado il periodo certamente non brillante degli azzurri, la squadra di Mazzarri, sulla carta, parte favorita dal pronostico, tuttavia nel calcio nulla è sicuro. Del resto, però, in trasferta, i brianzoli hanno vinto solamente 2 delle 8 partite giocate lontano dall’U-Power Stadium. Arbitrerà l’incontro il signor Di Bello di Brindisi.