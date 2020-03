Insigne: “Tutti ci stiamo allenando, a casa quotidianamente, contatto sempre i miei compagni su Whatsapp per tenerci compagnia”

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ieri, intervistato via Skipe dall’emittente Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra in questo delicato periodo di emergenza. Ecco quanto detto dal talentuoso calciatore di Frattamaggiore:

“ Tutti noi ci stiamo allenando a casa intensamente, rispettando pienamente le restrizioni imposte. In questo periodo ci serviamo di tabelle di allenamento da poter seguire senza andare al campo. Benché non si sappia quando e se riprenderà il campionato ci stiamo preparando con tanto impegno. essendo dei professionisti seri, non è possibile trascurare la nostra forma fisica. I miei compagni ed io siamo in contatto quotidianamente tramite messaggi o gruppi su Whatsapp. Proviamo così a condividere questo momento drammatico tenendoci compagnia a distanza. Poi con mister Gattuso ci sentiamo quasi tutti i giorni. Parliamo del lavoro che sto svolgendo, ma anche delle rispettive famiglie e della situazione di emergenza generale in cui vive il nostro paese. Il mister ha un carattere deciso, molto esigente ma sincero. Dice chiaramente quello che pensa senza remore, pretendendo da noi il massimo della concentrazione sempre. Da quando è arrivato lui io mi sento importante, essere allenato Essere guidati da un uomo che ha avuto una enorme esperienza da giocatore non può che arricchire tanto. Lui ha vinto tutto e mette a nostra disposizione la sua grande conoscenza calcistica per spronarci a far sempre meglio. Per quanto riguarda la nazionale io sono soltanto uno dei giocatori di Mancini che costituiscono un gruppo solidissimo. Peccato che non si possano disputare gli Europei, quest’Italia era lanciatissima verso traguardi notevoli. Magari lo dimostreremo anche nel 2021, grazie pure al recupero di giocatori oggi infortunati “

