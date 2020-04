Claudio Onofri: “Vampionato? Vedremo che succederà. Gravina ha parlato anche di stagione che può finire ad ottobre”

Claudio Onofri parla a Marte Sport Live: “Capisco le belle giornate, ma adesso dobbiamo rimanere ancora in casa per superare questa emergenza Coronavirus. Dobbiamo fare uno sforzo per provare a contenere il disastro economico che ci sarà dopo in tutti gli ambiti. Il campionato? Vedremo che succederà. Gravina ha parlato anche di stagione che può finire ad ottobre. Non dimentichiamo mai che il calcio è molto importante per l’economia del paese. Genoa e Napoli stavano andando bene prima dello stop forzato migliorando la classifica. Il Genoa è migliorato tantissimo con Nicola, il Napoli è tornato in una posizione di classifica importante con Gattuso”.

Fonte: radiomarte.it

