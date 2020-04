Perinetti: “Il nostro calcio rischia di sparire se deve aspettare due anni”

Giorgio Perinetti parla a Marte Sport Live: “Sono un po’ basito di fronte a certi ragionamenti. Il presupposto è quello della salute, è stato studiato un protocollo molto complesso e per la serie A sembra essere attuabile. Abbiamo un problema grandissimo che è la ripresa delle attività nel paese. Il calcio è una grande impresa e porta benifici anche allo Stato. Siamo di fronte ad un bivio, capire se ci sarà il via libera da parte del Governo oppure no. Comunque saremo in piena sicurezza soltanto con il vaccino, quindi bisogna conviverci, altrimenti il nostro calcio rischia di sparire se deve aspettare due anni. Chi adesso può stabilire la data del prossimo campionato? E’ un momento epocale. Per il calcio è il momento di fare delle riflessioni e affrontare situazioni rimaste in sospeso. E’ l’occasione per mettersi al tavolino e superare dei paletti. Questo è il momento ideale”.

Fonte: radiomarte.it

