Gattuso vede un Napoli imprescindibile dai vari Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne e Mertens.

Come riportato questa mattina dal giornale sportivo dalle pagine rosa, Gennaro Gattuso, il nuovo condottiero azzurro, è destinato alla riconferma anche per la prossima stagione, tuttavia, per continuare il suo lavoro all’ombra del Vesuvio, il tecnico calabrese vede un Napoli imprescindibile da quattro giocatori cardine, cioè Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne e Mertens. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a blindare il centrocampista spagnolo, ambito da club come il Barcellona ed il Real, fino al 2025. Per Zielinsky non ci sarebbero problemi per un rinnovo, così come per Lorenzo il Magnifico. Tanti i dubbi, invece per Mertens, appetito dall’Inter in Italia e da altri club esteri che potrebbero attirare l’attaccante con ingaggi faraonici che il Napoli non sarebbe in grado di garantirgli. Causa il coronavirus, quello che sembrava un accordo ormai sancito sembra oggi vacillare non poco.

Questo articolo è stato letto 98 volte