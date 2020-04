Il Napoli accusa la Gazzetta dello Sport di diramare notizie infondate sui rinnovi dei propri calciatori

Il Calcio Napoli si tutela attraverso un comunicato ufficiale in cui denuncia il noto quotidiano sportivo su cui scrive il giornalista Nicita di diffondere delle false informazioni sui rinnovi di alcuni tesserati della società. In particolare fa riferimento a Zielinsky e Mertens. La società partenopea, attraverso il proprio sito internet, ha duramente criticato il giornale dalle pagine rosa. Ma vediamo nel dettaglio il comunicato apparso sul portale della SSCN contro la “Gazzetta dello sport”:

“Il nostro club nota con perplessità che ancora una volta, sulla Gazzetta dello Sport, a firma Maurizio Nicita, sia stato pubblicato un articolo con imprecisioni in riferimento a circostanze non veritiere, inserite in contesti e situazioni non verificate da parte dell’autore. Strano che un giornalista, prima di scrivere dei retroscena e mettere in luce ricostruzioni non verifichi, ascoltando tutte le parti interessate per non dare ai lettori informazioni non rispondenti alla verità. L’autore dell’articolo ha inventato di sana pianta notizie sui rinnovi contrattuali di Zielinsky e Mertens, aggiungendo date, cifre e criticità sulle trattative in corso. Purtroppo non si tratta della prima volta che ciò accade ma il Napoli sarà sempre dalla parte dei lettori che hanno diritto alla conoscenza di notizie vere e verificate“.

