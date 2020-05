In caso di stop al campionato il Napoli sarebbe in Europa League

Campionato si, campionato no, tutt’ora nulla è ancora stato deciso sul futuro di questa stagione. Ma mentre qualche settimana la prospettiva di un ritorno in campo appariva molto probabile, oggi come oggi, quest’eventualità sembra più lontana, Qualora non si tornasse in campo ecco qui di seguito lo scenario che si prospetterebbe, seguendo i dettami dell’Uefa che tiene conto, per conoscere le squadre da inserire nelle Coppe europee, della media punti di ogni singola squadra fino all’ultima giornata disputata:

alla prossima edizione della Champions League sarebbero iscritte di diritto le prime quattro, cioè Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta, mentre Roma e Napoli guadagnerebbero direttamente la partecipazione ai gironi della seconda competizione continentale, ovvero l’Europa League. Invece la compagine scaligera, il Verona, dovrebbe disputare i preliminari. Mentre in Francia lo scudetto è andato a tavolino al Paris Saint Germain, visto il divario con le dirette inseguitrici, da noi il titolo di campione d’Italia non verrebbe assegnato. Per quanto concerne la retrocessione, al momento, esistono due ipotesi: la prima contempla l’annullamento di tutte le retrocessioni con la conseguente promozione delle prime due dalla B, aumentando il numero delle squadre di serie A a 22; invece la seconda prevede la retrocessione delle ultime due in classifica con altrettante promozioni dal torneo cadetto, in modo da far restare la massima Serie a 20 squadre.

Questo articolo è stato letto 25 volte