Mertens vicinissimo all’Inter, scambio di documenti tra l’agente e il club nerazzurro

Le ultime indiscrezioni sulla telenovela Mertens, stamane parlano di uno scambio di documenti tra l’agente di Dries Mertens ed il club del presidente Zhang per il passaggio dell’attaccante belga alla corte di Antonio Conte. Dunque il beniamino dei tifosi azzurri è ad un passo dall’Inter. Per la firma sul contratto biennale con un’opzione sul terza manca solo il premio di ingaggio, pari a cinque milioni. La trattativa è pertanto in dirittura d’arrivo, tuttavia non è stata ancora scritta la parola fine, Napoli e Chelsea sperano sempre, sapendo che tali speranze, attualmente, si sono ridotte al lumicino. E dire che a marzo De Laurentiis ed il calciatore si erano stretti la mano per continuare il loro matrimonio, poi la lunga emergenza sanitaria ha capovolto tutto. Forse la società partenopea, in questi due mesi, ha sbagliato qualcosa, non si doveva far partire un attaccante che ha scritto una pagina della storia di questo club, oltretutto a parametro zero.

