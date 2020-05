L’offerta del PSG è solo un ricordo. Napoli, Allan ha perso valore ma resta fra i primi in uscita

Il PSG, che alcuni mesi fa avrebbe offerto una somma di denaro extralarge al Napoli, pare essersi defilato. Ma in corsa per il futuro di Allan restano soprattutto club esteri. La premessa è d’obbligo: il matrimonio fra il centrocampista brasiliano e la società azzurra sembra arrivato agli sgoccioli. E non da oggi, le ruggini sono oramai vecchie di mesi. Per questo a settembre, data più probabile per il prossimo calciomercato, il Napoli lavorerà alla sua cessione cercando ovviamente di monetizzare il più possibile pur sapendo che i 70 milioni di cui si parlava lo scorso anno non arriveranno.

Sirene principalmente estere – In Italia l’Inter si è interessata, almeno nei mesi scorsi, alla situazione del centrocampista. Ma oggi non sembra pista calda. Per questo Giuntoli e De Laurentiis stanno guardando all’estero e chissà che proprio l’ex tecnico Carlo Ancelotti non possa offrire una scappatoia a questa complicata situazione: l’Everton da tempo vuole Allan e nella trattativa potrebbe rientrare anche Hirving Lozano. In Spagna invece il centrocampista piace da matti a Diego Pablo Simeone che lo vedrebbe perfettamente nel suo impianto di gioco. Base d’asta? Il Napoli proverà ad incassare almeno 50 milioni, ma la valutazione più attuale sembra essere un po’ più bassa, circa 40 milioni.

TuttoMercatoWeb.com