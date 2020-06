Giuntoli: “Il Napoli andrà avanti con o senza Milik”

Prima i rinnovi, poi le cessione e infine gli acquisti. Un mercato traslato di due mesi, frutto dello stop per l’emergenza Covid: “È stata dura per tutti, ma abbiamo rispettato le regole da cittadini” racconta Cristiano Giuntoli. Nonostante ciò, il direttore sportivo del Napoli ha le idee chiare sulle prossime tappe che attendono gli azzurri. “Sarà un mercato bizzarro – racconta il direttore sportivo azzurro a Sky Sport 24, ospite de “Il Calciomercato che verrà” (in replica alle 16 e alle 22.30) – Ma non cambierà molto, qualcuno userà quello che è accaduto come alibi“.

Nell’ordine, quindi, si partirà con i rinnovi. Già uno è in cassaforte, quello di Mertens: “Ha dimostrato attaccamento alla maglia e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo così come tutti i grandi calciatori“. Servirà ancora tempo, invece, per Callejon: “Non ha ancora deciso – spiega Giuntoli – Questa è casa sua, ci farà sapere“. A prescindere dalla permanenza o meno dello spagnolo a Napoli, non ci sarà alcun problema nel terminare la stagione visto l’ottimo rapporto tra le parti.

Il futuro di Milik ed il mercato degli attaccanti

Dopo i rinnovi si passerà alle cessioni ed il caso più spinoso riguarda Milik. Anche su questo passaggio, però, Giuntoli ha le idee chiare: “La volontà è quella di rinegoziare il contratto, stiamo parlando con gli agenti. L’obiettivo è quello di risolvere, in un verso o in un altro. Se non vorrà rimanere andrà sul mercato. I calciatori possono rimanere, ma bisogna essere coerenti. Chi resta lo deve fare con la testa giusta: il Napoli andrà avanti con o senza Milik“.

Nella scelta dell’attaccante e nel mercato in entrato, però, Giuntoli sottolinea che bisognerà fare le giuste valutazioni: “Molte volte si fa grande confusione tra cifra di investimento grossa e una cifra in base all’età – spiega – Se va via Milik, prenderemo un giocatore di livello. Vedremo che riusciremo a fare, se giovane, di prospettiva. Sarebbero soldi “in banca”, come si dice. Oppure vediamo se prendiamo un esperto, che sull’immediato ci può dare più garanzie ma che è un investimento minore. Nuovo Milik in Italia con Belotti o all’estero? Dobbiamo vedere la volontà dei giocatori, la nostra previsione di bilancio. Ancora non lo sappiamo“.

