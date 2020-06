Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. In avvio la squadra si è divisa in due gruppi che si sono alternati in circuito di forza in palestra e lavoro aerobico sul campo 1. Poi la rosa si è riunita svolgendo partitina a campo ridotto.

Fonte: sscnapoli.it