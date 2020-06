LA PARTITA – Napoli-Spal 3-1, tris degli azzurri al San Paolo

Il Napoli batte al San Paolo la Spal 3-1 con le reti di Mertens,Callejon e Younes, per la squadra di Di Baigio non basta la rete di Petagna.

PRIMO TEMPO



Al 3′ minuto passa subito in vantaggio il Napoli con Dries Mertens: sugli sviluppi di una ripartenza Fabian Ruiz approfitta di una deviazione di un avversario, serve il belga che spedisce il pallone in rete. Al 5′ azzurri vicini al raddoppio con Elmas, il pallone termina di poco fuori. Al 28′ conclusione di Insigne con il destro da fuori area, ma il pallone colpisce il palo. Dopo un minuto arriva il pareggio della Spal con Peragna, segna proprio il futuro attaccante del Napoli, errore da parte della difesa azzurra. Al 36′ torna in vantaggio il Napoli con Josè Callejon, che servito da Elmas, insacca dalla destra. Al 45′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e gli azzurri vanno di nuovo a segno con Insigne, ma poco dopo il VAR comunica all’arbitro la posizione in fuorigioco del capitano, il risultato resta sul 2-1.



SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Napoli molto propositivo on fase offensivo e attento in difesa. Al 68′ ci prova Lozano dal limite, il portiere intercetta in due tempi. Al 78′ arriva il terzo gol con Amin Younes che servito meticolosamente da Fabian Ruiz dalla distanza, va a segno con un colpo di testa. All’83’ calcio di punizione battuto da Ghoulam, gran tiro da parte dell’alberino, ma c’è la grande parata del portiere.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80′ Manolas), Mario Rui (81′ Ghoulam); Fabian, Lobotka, Elmas; Callejon (76′ Younes), Mertens (64′ Milik), Insigne (64′ Lozano). A disp: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Zielinski, Demme, Politano. All.: Gennaro Gattuso

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca (46′ Valoti); Fares, Murgia (75′ Dabo), Missiroli, Strefezza (75′ D’Alessandro); Petagna (80′ Floccari), Cerri. A disp: Thiam, Meneghetti, Bonifazi, Tomovic, Sala, Valdifiori, Castro,Tunjov. All.: Luigi Di Biagio

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Reti: 5′ Mertens (N), 29′ Petagna (S), 36′ Callejon (N), 78′ Younes (N)

Ammoniti: Valoti, Fares, Felipe (S)

Mariano Potena