LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: NAPOLI-SPAL 2-1, Hysaj e Lobodka che belle sorprese

MERET 6: si fa vedere solo su una bella parata su tiro a giro di Valoti. Ordinaria amministrazione.

HYSAJ 7: super partita sia in fase di non possedere che di spinta, dove mostra anche una buona qualità nei cross.

MAXIMOVIC 6,5: Petagna è un bel torello, il serbo riesce a limitarlo con le buone o le cattive.

KOULIBALY 7: straripante, dominante. È tornato il padrone incontrastato della difesa. E se ne è accorto anche il Chelsea…

MARIO RUI 6,5: quando va sulla fascia vola che è un piacere, non deve sudare le fatidiche sette camicie in ripiegamento.

ELMAS 6,5: intermittente, ma ha corsa, fisico e qualità come quando imbecca Callejon per il gol del 2-1.

LOBODKA 7: assicura geometrie, qualità e cambi di gioco con buona continuità e personalità.

FABIAN RUIZ 6,5: è dentro la partita più degli altri anche se a ritmi compassati.

CALLEJON 7: soliti taglia e km spesi su e giù lungo l’out destro. Ciliegina sulla torta il suo bel gol.

MERTENS 6,5: mantiene la sua media mostruosa in termini di gol. Di muove bene con i compagni, forse un pizzico lezioso.

INSIGNE 6,5: gli annullano, forse ingiustamente un bel gol. Mezzo voto in meno per la faccia torva nei confronti di Gattuso che lo sostituisce solo per preservarlo per la partita con l’Atalanta.

LOZANO 6,5: entra con voglia e la giusta cattiveria agonistica. Per poco non trova il secondo gol consecutivo.

YOUNES 6,5: il piccoletto si fa trovare pronto per insaccare il gol della staffa con un bel colpo di testa.

GHOULAM S.V.: ci mette grande voglia, altro passaggio verso il completo recupero.

MANOLAS S.V. pochi minuti per lui per ritrovare un minimo di condizione dopo l’infortunio.

MILIK 6: ha qualità e si vede, più bravo comunque in rifinitura che in conclusione.