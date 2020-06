Il mercato dei bookmaker: rinnovo lontano per Milik, tra Napoli e Juventus spunta la Roma

ROMA – La situazione di Milik al Napoli è sempre più in bilico. L’attaccante polacco, arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2016 dall’Ajax, ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle ottime prestazioni recenti (vedesi la vittoria in Coppa Italia) ed al rinnovo che sembra non arrivare più. Oltre all’ipotesi di una sua permanenza a Napoli ed all’inserimento della Juventus, anche secondo i betting analyst di Snai è spuntata una possibile outsider: la Roma. Pochi giorni fa è nata l’idea di uno scambio con il club capitolino, probabilmente derivato dalle difficoltà economiche dei giallorossi che hanno rinnovato il contratto a Dzeko un anno fa a 7,5 milioni netti. Ora, senza gli introiti della Champions per il secondo anno di fila, quello stipendio potrebbe diventare insostenibile per le casse romaniste. Per questo gli stessi intermediari starebbero lavorando nell’ombra per cercare una nuova sistemazione al bosniaco. All’eventualità, spiega Agipronews, ci ha creduto anche Snai che quota un possibile passaggio di Milik in giallorosso a 20,00. Un trasferimento surreale ma possibile dopo le ipotesi Juve e Atletico Madrid (che si sarebbe interessata negli ultimi giorni mettendo sul piatto un ricco ingaggio), offerte rispettivamente a 3,50 e 7,50. FT/Agipro

Vincenzo Letizia

