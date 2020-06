Napoli, Gattuso non vuole fermarsi più: quinta vittoria di fila e quinto posto ad un passo

Il Napoli continua a macinare gioco ed avversari. Al San Paolo la squadra di Gattuso domina la Spal, in una partita mai realmente in discussione e con un 3-1 che forse non fotografa perfettamente la superiorità degli azzurri, collezionando la quinta vittoria di fila in campionato (non accadeva dal febbraio 2018), la settima nelle ultime 8 di campionato e, considerando anche le coppe, è imbattuto da 9 partite (7 vittorie e due pareggi). Uno score che certifica il cambio di passo con Gattuso, col quinto posto ora a -3 e la convinzione del gruppo di poter riaprire il discorso quarto posto vincendo a Bergamo e accorciando a -9. In realtà si tratterebbe di un miracolo, ma a Gattuso è già riuscito quello di garantire un trofeo e la zona europea in una stagione quasi compromessa, riportando tutti i giocatori al top del rendimento. Risultati tutt’altro che scontati al suo arrivo, tra difficoltà in campo e soprattutto fuori ed una posizione di classifica più vicina alla zona retrocessione che a quella europea.

Al di là del quarto posto e del distacco dall’Atalanta, discorsi che non sono più nelle mani del Napoli dopo i risultati della prima parte della stagione, Gattuso guarda con ottimismo al futuro e tramite questo finale di stagione intende costruire il futuro della sua squadra: “Andiamo a giocarci una gara importante a Bergamo, ma non sappiamo se basterà. Tanti componenti che ci sono ora rimarranno anche il prossimo anno, quindi queste gare ci servono anche per rinforzarci sul piano tattico”, le parole in conferenza. Ed il Napoli in effetti sta acquisendo ulteriori conoscenze e certezze, continua a migliorare gara dopo gara, contando su tutta la rosa a disposizione. Ieri la squadra non ha risentito dei 7 cambi nell’undici titolare rispetto a Verona e con il gol di Younes sono diventati 15 i giocatori in rete (21 quelli utilizzati dopo la ripresa) e, non a caso, sono spariti anche i mal di pancia delle alternative. Nessuno sembra attendere il mercato per andare via ed un’altra serie di rinnovi sono in arrivo dopo quello di Mertens: merito di Gattuso che ha rivoltato il Napoli ed ora vuole costruire in prospettiva. TMW