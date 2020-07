Anticipi 29esimo turno di A: Botta e risposta tra Lazio e Juventus

Continua il duello a distanza tra le due rivali per lo scudetto: ieri negli anticipi della 29esima giornata di serie A, la Lazio e la Juventus si sono imposte in trasferta, rispettivamente a Torino per 2 a 1 ed a Genova, sponda rossoblù, per 3 a 1. Se la squadra di Inzaghi ha sofferto non poco per portare a casa la vittoria, in rimonta in virtù della rete numero 29 di Ciro Immobile e del primo gol stagionale di Parolo, l’undici bianconero ha avuto vita facile contro il Genoa, grazie ai suoi gioielli che hanno messo al tappeto i padroni di casa nella seconda frazione di gioco, realizzando tre reti da antologia del calcio. Ha aperto le marcature il solito Dybala, quindi Ronaldo ed infine Douglas Costa. Per il grifone, gol della bandiera di Pinamonti. Oggi in programma altre sei partite tra cui Inter – Brescia. Domani il turno si chiuderà con Atalanta – Napoli alle ore 19,30 e Roma – Udinese alle 21,45.