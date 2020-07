Sky – Contropartite Milik: piacciono Bernardeschi e Lucas Moura

Ecco quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com:

Il Napoli al lavoro anche per la stagione che verrà: con l’affare Osimhen a buon punto, il club di De Laurentiis sta anche cercando di capire quale contropartita accettare per Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non rinnoverà con gli azzurri ed è sul mercato. Ma per il classe ’94 il prezzo è alto e non tutti si possono presentare con un’offerta esclusivamente cash. Così il Napoli, a seconda di chi sarà veramente interessato a Milik, individua i possibili obiettivi da chiedere in cambio: nella Juventus il profilo che piace è quello di Bernardeschi, il Tottenham è pure sul giocatore e si starebbe valutando di inserire Lucas Moura nella trattativa. Sempre un esterno offensivo, dunque, e non necessariamente una punta. Con Mertens, Petagna e l’eventuale arrivo di Osimhen, Gattuso considerebbe infatti completo il parco attaccanti. Mentre il Napoli vorrebbe tenere libera la casella sulla fascia che lascerà Callejon, anche a seconda della contropartita tecnica che può arrivare nell’operazione Milik.