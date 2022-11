SERIE A – Nel primo anticipo del 15esimo turno l’Empoli batte la Cremonese per 2 a 0

Si è giocato ieri il primo anticipo della quindicesima giornata di serie A. ultima prima della lunghissima sosta per il prossimo Mondiale in Qatar. A scendere in campo l’Empoli e la Cremonese; i toscani si sono imposti al Castellaani, per 2 a 0. Oggi sono in programma altre tre gare, si disputano infatti le seguenti partite:

Napoli – Udinese

Sampdoria – Lecce

Bologna – Sassuolo.

Alle 15, allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri di Spalletti apriranno le danze del sabato pallonaro, mirando all‘undicesimo successo consecutivo in campionato. Una ennesima vittoria che chiuderebbe magnificamente il 2022, potrebbe pure portare i partenopei ad aumentare il vantaggio sulle inseguitrici, visto che, domani, sono in calendario scontri importanti, come Atalanta -Inter, Milan – Fiorentina e Juventus – Lazio.