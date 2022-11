NAPOLI vs UDINESE – Spalletti manderà in campo Elmas al posto del georgiano

Si conclude questo pomeriggio, a Fuorigrotta, Stadio Maradona, la prima parte del campionato del Napoli, che affronterà l‘Udinese per l‘ultima gara del 2022 che lo vede in testa meritamente con ben otto punti di vantaggio su Milan e Lazio, prime inseguitrici. Come ampiamente riferito in precedenza, Kvaratskhelia non giocherà neanche questa partita, il suo sostituto, molto probabilmente, come a Bergamo, sarà Eljif Elmas, in vantaggio sull’ex Sassuolo Giacomo Raspadori. Il talento georgiano non ha ancora smaltito del tutto la lombalgia, infatti non riesce a muoversi normalmente. per cui Spalletti ha pensato bene di non convocarlo. Il macedone, ultimamente, è apparso in ottima forma fisica e psicologica, per questo motivo si pensa che sia lui a rimpiazzare il numero 77, contro i friulani.

Altri cambi sono previsti in difesa con Juan Jesus che dovrebbe riprendersi il ruolo di titolare, al posto di Ostigard, così come Lozano in luogo di Politano. Sulla fascia bassa mancina ci sono ancora dubbi per cui c’è un ballottaggio Mario Rui-Olivera. A prescindere da chi andrà in campo, come ha riferito il mister in conferenza stampa, il Napoli giocherà sempre allo stesso modo e con le medesime motivazioni.