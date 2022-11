LA PARTITA – Napoli-Udinese 3-2, gli azzurri vincono al Maradona con Osimhen, Zielinki ed Elmas

Il Napoli batte l’Udinese 3-2 al Maradona, gli azzurri vincono con le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas.

PRIMO TEMPO

Al 7’ l’Udinese si rende pericolosa con Deulofeu, ma c’è una grande parata di Meret. Al 15’ passa in vantaggio il Napoli: Elmas serve con un cross Osimhen che di testa spedisce in rete. Al 30’ arriva il raddoppio degli azzurri con Zielinski che si invola in area, riceve il pallone da Lozano e con il destro va a segno. Al 45’ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 48’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 58’ terzo gol del Napoli: Anguissa serve dalla distanza Elmas che si inserisce in area e a tu per tu con il portiere spedisce il pallone in rete. Al 79’ segna l’Udinese con Nestorovski che con un tiro al volo insacca. Dopo pochi minuti raddoppia la squadra friulana con Samardzic. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (15′ st Ostigard), Olivera (1′ st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (22′ st Ndombele); Lozano (15′ st Politano), Osimhen, Elmas. A disp.: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Arslan (11′ st Samardzic), Walace (26′ st Jajalo), Lovric, Pereyra; Beto (26′ st Nestorovski), Deulofeu (26′ pt Success). A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Success, Jajalo, Abankwah, Samardzic, Nestorovski, Guessand, Pafundi. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Reti: 15′ pt Osimhen (N), 31′ pt Zielinski (N), 13′ st Elmas (N), 34′ st Nestorovski (U), 37′ st Samardzic (U)

Ammoniti: Juan Jesus, Mario Rui (N); Walace, Pereyra, Ebosse (U). Recupero: 3′ pt, 4′ st

Mariano Potena