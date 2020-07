Le 5 regole del Metodo Gattuso che hanno cambiato il Napoli

In un fine settimana che ha sorpreso in negativo per il rendimento di alcune big (leggi Lazio e Inter) c’è una squadra capace invece di mantenere alto il proprio rendimento, anche se magari al campionato questo Napoli ha ben poco da chiedere. Il merito è del Metodo Gattuso, con un tecnico che continua a stupire chi non lo conosce, dando un senso alla stagione azzurra. Un senso che prima questa stagione non aveva. Le regole del Metodo non sono segreti, ma la differenza la fa il modo coerente con il quale in gruppo le sta seguendo, frutto del carisma e della credibilità di un tecnico e del suo staff.

LAVORO E POCHE CHIACCHIERE Dopo la sconfitta di Bergamo, Gattuso si è arrabbiato tanto non per la partita persa, ma per il modo. Prendere un gol stando a discutere in campo è frutto di superficialità e di una mentalità non ancora giusta. Il lavoro di preparazione, in allenamento, diventa fondamentale. Da venerdì a domenica ha “bombardato” nella testa i suoi e domenica sera contro la Roma i risultati si sono visti subito.

CHI SGARRA PAGA E POI… … rinasce. L’esempio più clamoroso è quello di Hirving Lozano. Il messicano un giorno è stato mandato a farsi la doccia prima del tempo, ma ha capito la lezione e da allora sta meritandosi sempre più spazio. La punizione non fine a se stessa, ma esempio per rispettare l’allenamento del gruppo, che rimane sacro.

ADDESTRAMENTO PER TUTTI Il Metodo prevede che in allenamento le esercitazioni tattiche siano per tutti. Così nessuno si sente escluso e ognuno quando entra sa quello che deve fare. Su tutti gli esempi di Lozano e Younes, che contro Verona e Spal sono entrati e hanno segnato su schema. Risultati che così aumentano l’autostima di ogni giocatore. Infatti parliamo di due che, per motivi diversi, a gennaio erano realmente in coda a un gruppo, che ancora non pareva tale.

IL PALLEGGIO COME MANTRA All’inizio, era gennaio, una papera di Ospina con i piedi portò alla sconfitta (immeritata) in campionato con la Lazio all’Olimpico, con gol di Immobile. Ma Gattuso non ha mai mollato e, allenamento dopo allenamento, ha portato il Napoli a diventare sicuro nel palleggio dal basso, che è diventato -tatticamente parlando – il marchio di questa squadra. A costo di rischiare, la squadra costruisce sempre l’azione dalla propria area e questo ha fatto aumentare l’autostima di un gruppo che ora in fase difensiva compie sempre meno errori.