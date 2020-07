Sabatino Durante: “Gabriel buon difensore ma non può sostituire Koulibaly. Milik? non sarà facile sostituirlo”

Sabatino Durante parla a Marte Sport Live: “Gabriel è un buon difensore, ma non può sostituire Koulibaly, non scherziamo. E’ un mancino di livello, ma deve adattarsi al campionato italiano e non sarà pronto subito. Milik riceve troppe critiche, ma è un attaccante importante. Non sarà il più grande centravanti al mondo, ma non sarà facile sostituirlo. Servono almeno 80-100 milioni di euro. Lucas Moura è partito come attaccante destro, così ha giocato in Brasile. Faceva l’esterno nel 4-3-3, ha acquisito maturita, ma credo c’entri poco con questo Napoli”.

Fonte: radiomarte.it