LA PARTITA – Genoa-Napoli 1-2, gli azzurri espugnano Marassi con Mertens e Lozano

Il Napoli vince a Marassi contro il Genoa per 2-1. Nel primo tempo apre le marcature Mertens, nella ripresa i rossoblu rispondono con Goldaniga ma la squadra di gattuso torna in vantaggio con una rete di Hirving Lozano.

PRIMO TEMPO

Al 7′ prima occasione per il Napoli: Fabian Ruiz serve Pilotano che dalla destra in posizione defilata prova la conclusione ma Perin ci arriva. Poco dopo Elmas va a segno ma il VAR annulla il gol per un tocco di mano di Manolas. Al 14′ semirovesciata di Mertens in area ma intercetta Perin. Al 31′ Pololitano serve Mertens che effettua un gran tiro con il destro ma ancora una volta c’è Perin che spedisce in calcio d’angolo. Al 35′ prima occasione per il Genoa con Cassata che prova la conclusione, Meret respinge e il pallone colpisce il palo. Al 45′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e poco dopo il Napoli passa in vantaggio con Dries Mertens, che servito da Insigne spedisce il pallone in rete con il destro dal limite dell’area. Al 48′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 49′ arriva il pareggio del Genoa con Goldaniga, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo insacca con un colpo di testa. Al 67′ torna in vantaggio il Napoli con Lozano che riceve un gran pallone dalla distanza da Fabian Ruiz, si inserisce in area e col sinistro va a segno. Successivamente la squadra di Gattuso gestisce bene la gara in fase di non possesso, rischiando poco o nulla quando il Genoa prova a rendersi pericoloso. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (82′ Biraschi), Behrami (64′ Lerager), Schone, Cassata (71′ Iago Falque), Barreca; Pinamonti (82′ Favilli), Sanabria (71′ Pandev). A disp: Ichazo, Marchetti, Soumaoro, Ankersen, Rovella, Jagiello, Destro, Favilli. All.: Davide Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas (82′ Zielinski), Lobotka, Fabian (87′ Allan); Politano (64′ Lozano), Mertens (64′ Milik), Insigne (82′ Younes). A disp: Ospina, Karnezis, Luperto, Di Lorenzo, Ghoulam, Callejon. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Reti: 45’+ 1 Mertens (N), 49′ Goldaniga (G), 66′ Lozano (N).

Mariano Potena