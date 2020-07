LA PARTITA – Napoli-Udinese 2-1, gol vittoria di Politano

Il Napoli batte al San Paolo l’Udinese 2-1. Nel primo tempo apre le marcature De Paul, ma dopo nove minuti risponde il Napoli con Milik. Nel secondo tempo, allo scadere arriva il gol vittoria per gli azzurri con Matteo Politano.

PRIMO TEMPO

All’8′ Nestorovski effettua un colpo di testa e spedisce il pallone in rete ma la sua posizione è in fuorigioco. Prosegue la partita con il Napoli che fa fatica in fase offensiva e fa fatica a trovare spazi nella difesa dei friulani. Al 21′ passa in vantaggio l’Udinese con De Paul che va a segno con il destro. Poco dopo è il Napoli vicino al gol con Mario Rui che da fuori area effettua un tiro a giro col sinistro ma ci arriva il portiere. Al 31′ arriva il pareggio del Napoli con Milik, che servito dalla destra da Fabian Ruiz spedisce il pallone in rete in spaccata, gol per il polacco entrato da pochi minuti al posto di Mertens che ha avvertito problemi fisici. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ destro a giro di Insigne da fuori area ma il pallone termina alto. Al 60 Zielinski prova la conclusione dalla distanza, ci arriva Musso e il pallone prima colpisce la traversa e poi sulla linea di porta. Al 69′ Lasagna approfitta di un errore di Manolas e subito va al tiro ma c’è una grande parata di Ospina. Al 79′ sinistro dal limite dell’area di Mario Rui, il pallone termina di poco fuori e colpisce l’esterno della rete. All’84’ Udinese ad un passo dal raddoppio con De Paul che a tu per tu con Ospina manda il pallone verso la rete ma Koilibaly si fa trovare pronto e spedisce il pallone sul palo. Al 90′ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 95′ arriva il vantaggio degli azzurri con Matteo Pilotano che va a segno con un gran sinistro, il pallone prima colpisce il palo interno e poi va in rete. Al 96′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (80′ Elmas), Lobotka (71′ Demme), Zielinski (80′ Allan); Callejon (70′ Politano), Mertens (31′ Milik), Insigne. A disp: Meret, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Malcuit, Ghoulam, Lozano. All.: Gennaro Gattuso

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace (89′ Ekong), De Paul, Zeegelaar (82′ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (90′ + 2 Sema). A disp: Perisan, Nicolas, Samir, Mazzolo, Ballarin, Palumbo, Compagnon, Oviszach, Lirussi. All.: Luca Gotti

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Reti: 22′ De Paul (U), 31′ Milik (N), 90′ + 5 Politano (N)

Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme (N) Becao, Walace (U).

Mariano Potena