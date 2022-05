Kvaratskhelia – Gol straordinario del neo calciatore azzurro nel campionato georgiano: destro potente e preciso nell’angolo alla sinistra del portiere

Il primo rinforzo azzurro Kvaratskhelia, che sta ancora giocando nel campionato della Georgia, ha realizzato, con la Dinamo Batumi, una rete straordinaria contro la Locomotiv Tblisi nel travolgente successo per 7 a 2 della sua, ormai ex squadra, saldamente al comando del torneo. Un gol bellissimo, con un controllo tecnico, prima di sferrare un tiro di destro potente e preciso che si è andato a infilare nell’angolo alla destra del portiere avversario. Dunque ennesima superba gara del futuro calciatore del Napoli, il cui acquisto è già stato annunciato proprio dal patron della SSCN. Kvicha Kvaratskheli sarà a disposizione del mister azzurro nel prossimo ritiro precampionato a Dimaro e Castel di Sangro. I tifosi partenopei non vedono l’ora di vederlo in azione.