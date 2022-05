Napoli – Oggi presentazione della prima fase del ritiro estivo in Val di Sole, a Dimaro

Si terrà stamane, alle ore 13, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno, la conferenza stampa di presentazione, da parte del club di De Laurentiis, della prima fase del ritiro estivo precampionato, in Trentino, nella splendida Val di Sole, nel piccolo centro di Dimaro, sede della preparazione degli azzurri, ormai da moltissimi anni. Naturalmente i protagonisti dell’evento saranno il presidente e l’allenatore del Napoli, oltre ai quali presenzieranno Maurizio Rossini, responsabile marketing Trentino e Marco Katzbemger, assessore al turismo della Val di Sole; le date programmate per questo ritiro sono 9/19 luglio prossimi. Quindi, dopo qualche giorno di pausa, il gruppo si trasferirà, per il terzo anno di fila in Abruzzo, a Castel di Sangro, amena località vicino Roccaraso dove soggiornerà per la seconda fase della preparazione precampionato dal 23 luglio al 6 agosto 2022. Nel corso di questi due percorsi, Luciano Spalletti potrà valutare i giocatori a sua disposizione tra coloro che resteranno in rosa ed i nuovi acquisti che giungeranno della campagna del mercato di luglio. Inoltre il tecnico toscano deciderà se sarà il caso di far rimanere nel gruppo alcuni ottimi elementi giovani, come Gaetano e Zerbin, i quali, in serie cadetta, quest’anno, hanno dimostrato il loro grande valore. Pure il giovane attaccante della Primavera Ambrosino potrebbe andare in ritiro con la prima squadra. Grande attesa per scoprire il primo rinforzo azzurro, il georgiano Kvaratskhelia.