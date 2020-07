L’AVVERSARIO – Domani a Fuorigrotta arriva la Lazio per l’ultima giornata di campionato

Dopo la sconfitta contro l’Inter, domani il Napoli sfiderà la Lazio al San Paolo per l’ultima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria per 2-0 all’Olimpico controi il Brescia e in classifica è a quota 78 punti, con 24 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Per quanto riguada il gol, sono 78 quelli realizzati e 39 i subiti. Il capocannoniere della squadra è Ciro Immobile con 35 reti, a meno uno dal record raggiunto da Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli nella stagione 2015/2016, seguono Corrrea e Caicedo a 9, Milinkovic-Savic a 7, Luis Alberto a 6.

I precedenti contro il Napoli – Sono 133 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 49 vittorie per il Napoli, 46 pareggi e 38 trionfi per la Lazio. L’ultima vittoria degli azzurri al San Paolo il 20 gennaio 2019 col risultato di 2-1. L’ultima vittoria invece per i biancolesti a Fuorigrotta il 31 maggio 2015, risultato 2-4.

La formazione tipo della Lazio – Modulo 3-5-2 con Strakosha in porta, difesa a tre con Patric, Luiz Felipe e Acerbi, a centrocampo Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto e Jony, in attacco Immobile e Correa.

Mariano Potena