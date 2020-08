Roma, Carles Perez: “Positivo al Covid-19, sto bene”

Un altro giocatore di Serie A positivo al Coronavirus. Dopo l’annuncio del portiere della Roma Antonio Mirante, anche il giallorosso Carles Perez ha dichiarato di aver contratto il virus. Il giocatore spagnolo ha scritto un post sul suo profilo Instagram: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto squadra, ho fatto un tampone per il COVID19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo”.

Perez ha confermato di non avere sintomi e di essere pronto a tornare con la squadra quando i medici gli daranno il via libera: “Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai. Un abbraccio e ci vediamo presto sul campo”.

