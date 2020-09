Zazzaroni, Chiariello, Giudice e Calamai a ‘Punto Nuovo Sport Show’

Zazzaroni: “Se arriva Suarez, la Juve si rinforza più dell’Inter. Per ora c’è uno stallo clamoroso”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Per fare una canale della Lega ci vuole un po’ di tempo, il prossimo anno ci saranno ancora SKY e DAZN e comunque non implicherebbe escludere SKY. La Lega ha dimostrato di non saper fare autonomamente, dopo il Covid i debiti aumentano – ma erano già pesanti prima – vediamo se accetteranno la soluzione che è stata presentata adesso. Kolarov all’Inter? In Italia trovano difficoltà a puntare sui nazionali e sui giovani. Con giocatori giovani e di talento, punta su di loro, tanto in Europa finora non abbiamo vinto nulla con i vecchi. Suarez? C’è uno stallo clamoroso. Tra Juve ed Inter, se prendono Suarez – quindi un centravanti di ruolo – direi che si è rinforzata più la Juve. Per altro il Chelsea vuole 60 milioni per Kanté, intanto devono liberarsi degli esuberi. Eriksen è un’operazione che, lavorata bene, puoi venderlo e guadagnarci”.

Chiariello: “In Italia uccidiamo i giovani nella culla: non avremo mai un Ansu Fati o un Haland”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Ancora una volta si alzano alti i lamenti dei presidenti, ancora una volta ci sono infingimenti. Qual è il problema? Agevolazioni fiscali, contributi, si cerca di far aprire gli stadi, però poi questo lato dei ricavi, và dal lato delle spese folli di questi club. Veramente un mercato basato sul baratto, può essere governato dai parametri 0 di ultra trentenni a stipendi folli che distruggono il monte ingaggi societario? Vincere subito, per poi fallire, è ciò che ha sempre detestato De Laurentiis. Adesso tutti a dargli addosso, ma la sua politica è quella di lanciare qualche giovane di valore. A livello giovanile arriviamo tra i primi quattro ed in finale quasi sempre, con la Nazionale. I nostri talenti, poi, sfioriscono: li ammazziamo in culla. Nikita Contini esempio classico. Le rose non hanno giovani di valore, vengono mandati in prestito per anni ed anni, come Gaetano. Da noi, gli Esposito, li distruggiamo nella culla”.

Giudice: “Calcio italiano ad un bivio: o si inverte il declino storico o si condanna con le sue stesse mani”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Giudice, manager e consulente aziendale: “Il calcio italiano oggi è ad un bivio. O inverte il declino storico che da 10 anni è evidente nei numeri, oppure si condanna con le sue stesse mani. Il problema non è di capitali, di trovare soldi, i tifosi spesso pensano che si risolvono con un signore che spende, ma le cose sono cambiate. Dal Pino ha ben chiaro dove sta andando questo mondo, la sua operazione significa ammettere il problema finanziario, banalmente. Dunque, in genere, si cerca qualcuno che metta soldi per fare investimenti e consentire all’azienda di prosperare. Le due filosofie sono: cerco un socio oppure cerco soldi in prestito. Il calcio è un’azienda indebitata al 90%, pensare di aggiungere ulteriore addebito, è pura follia. I fondi di private equity, sono degli investitori che individuano aziende in difficoltà e investono soldi nel capitale di queste aziende con l’obiettivo di migliorarne la gestione ed intervenire per trasformarle. Suarez alla Juventus? Se ne hanno bisogno. Bisogna capire chi venderà”.

Calamai: “Fiorentina su Milik, ma il polacco vuole giocare le coppe. Suarez? La frenata della Juve per Dzeko è la conferma di una forte volontà”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Calamai, Gazzetta dello Sport: “La posizione della Fiorentina su Milik è chiara: cercano un attaccante di alta fascia, avendone già di ottimo livello. Quest’obiettivo passa dalla volontà del giocatore di andare a giocare in una piazza che non propone coppe. Ci sono state chiacchierate informali dove il Napoli ha chiesto informazioni su Castrovilli, considerato incedibile, rappresenta il simbolo di qualcuno che vivrà un percorso significativo, diversamente da Chiesa. Suarez alla Juve? La frenata su Dzeko è la conferma che sono convinti di arrivare a questo giocatore. Kanté all’Inter? L’Inter ha necessità di fare cassa. Questo tipo di giocatori”.

Chiariello: “Napoli con troppi esuberi. Il tempo ci gioca contro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Napoli con troppi esuberi. Viene meno il carattere più importante di un campionato vincente: tempismo. Dovranno fare i conti con i residui di mercato. Non si tratta di comprare e vendere, si tratta di tempi che, attualmente, giocano contro il Napoli”.