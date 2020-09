Montervino: “Koulibaly? Sono straconvinto che il Napoli lo cederà”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Montervino, DS del Taranto.

“Koulibaly spina nel fianco per il mercato del Napoli? La situazione non è facile, sono certo che il Napoli sa cosa fare, io sono straconvinto che lo cederà. Magari oggi è un’operazione rischiosa: anni fa mettevi il giocatore fuori, ora invece c’è un gioco delle parti particolare. Proprio per questo il giocatore resterà in campo. Ovviamente il rischio è di non avere un giocatore felicissimo, il suo umore potrà essere modificato o cambiato. Un’altra soluzione sarebbe quella del rinnovo, di farlo giocare e poi cederlo comunque, in maniera tale che il Napoli saprà di averci provato fino all’ultimo a trattenerlo.

Mutazione tattica del Napoli? Il Napoli non sta cercando un giocatore come Callejon, si è fatta una scelta di natura tattica, con l’esterno magari a piede invertito e con maggiore qualità. Napoli con il 4-3-2-1? Non credo, perché con l’albero di Natale i due trequartisti devono essere di piede invertito. Poi chiaramente quando hai giocatori in rosa come Mertens e Insigne diventa difficile lasciarli fuori. Bisogna capire pure chi gioca a centrocampo e chi sarà il trequartista in un 4-2-3-1. Allenare una squadra forte ti fa avere questa difficoltà ma Gattuso sarà bravo a gestirla”.