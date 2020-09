Napoli: oggi giorno di riposo, domani si torna al lavoro in vista dell’esordio in campionato.

Gli azzurri sono rientrati dal Portogallo, dopo il viaggio a vuoto, visto l’annullamento dell’ultimo test amichevole con lo Sporting Lisbona, a causa della positività al covid 19 riscontrata all’ultimo momento su tre calciatori della compagine lusitana. Stamane giorno di libertà per la squadra che domani farà ritorno al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista dell’imminente debutto in campionato, domenica prossima, all’ora di pranzo, contro il Parma del nuovo tecnico Liverani. Come è noto non ci sara Arek Milik, che non rientra più nei piani del Napoli ed è in attesa di accasarsi, probabilmente, nella capitale.